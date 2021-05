दिल्ली में लॉकडाउन बढ़ने के साथ ही मेट्रो की सभी सेवाएं अगले आदेश तक निलंबित, DMRC ने दी जानकारी

Delhi

oi-Kapil Tiwari

नई दिल्ली, मई 16। कोरोना महामारी की दूसरी लहर को देखते हुए राजधानी दिल्ली में लॉकडाउन को फिर से एक हफ्ते के लिए बढ़ा दिया गया है। अब दिल्ली में 24 मई तक लॉकडाउन है। सीएम की इस घोषणा के बाद अब दिल्ली मेट्रो ने भी अपनी सेवाएं अगले आदेश तक के लिए निलंबित कर दी हैं। डीएमआरसी के मुताबिक, राजधानी में लॉकडाउन के विस्तार को देखते हुए सभी लाइनों की सेवाएं अगले आदेश तक निलंबित रहेंगी।

दिल्ली में पिछले हफ्ते मेट्रो को किया गया था बंद

आपको बता दें कि दिल्ली में मेट्रो की सेवाओं को पिछले हफ्ते से बंद कर दिया गया था। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने पिछले हफ्ते लॉकडाउन को बढ़ाने की घोषणा करते हुए कहा था कि हम पाबंदियां थोड़ी सख्त करते हुए मेट्रो सेवा को बंद कर रहे हैं। तभी से दिल्ली मेट्रो अपनी ट्रेनों को सिर्फ मेंटेनेंस चेक करने के लिए ही चला रहा है। इसमें यात्रियों को सफर करने की सुविधा नहीं मिलेगी।

In the wake of extension of curfew in Delhi, Delhi Metro services on all its lines shall remain suspended till further notice: Delhi Metro Rail Corporation