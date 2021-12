दिल्ली: ओमिक्रॉन के कुल मामलों पर बोले सत्येंद्र जैन, कहा- 54 नहीं 34 मरीज

Delhi

oi-Love Gaur

नई दिल्ली, 21 दिसंबर: दुनिया के और देशों के साथ-साथ अब कोरोना का नया वैरिएंट भारत में भी अपनी दहशत फैला रहा है। तेजी से संक्रमित करने वाला नए वैरिएंट ओमिक्रॉन के देश में 200 से ज्यादा मामले हो चुके हैं। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने मंगलवार को लिस्ट जारी करते हुए बताया कि भारत में अब तक ओमिक्रॉन के कुल 200 हो चुके हैं। इस बीच केंद्र की लिस्ट और दिल्ली सरकार की लिस्ट में नए मामलों को लेकर बड़ा अंतर सामने आ रहा है, जिस पर दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने अपनी प्रतिक्रिया दी।

दरअसल, केंद्र की ओर से जो ओमिक्रॉन के मामलों की लिस्ट जारी की है, उसमें दिल्ली में कुल 54 मरीज रिपोर्ट किए गए हैं, जिसमें से 12 लोग डिस्चार्ज भी हो चुके हैं। वहीं दिल्ली के कुल ओमिक्रॉन मामलों पर स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन कहा कि एलएनजेपी अस्पताल में अब तक ओमिक्रॉन वैरिएंट के 34 मामले हैं। इन 34 मरीजों में से 17 मरीजों को छुट्टी दे दी गई।

Till now, there're 34 cases of Omicron variant in LNJP hospital.Out of these 34 patients, 17 patients discharged: Delhi Health Minister Satyendar Jain

We will check with the Centre's & private hospitals: Satyendar Jain on being asked about MoHFW stating 54 Omicron cases in Delhi pic.twitter.com/dlKmrPWrPk