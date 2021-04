दिल्ली : मास्क ना लगाकर पुलिस से बदतमीजी करने वाला कपल गिरफ्तार, कल हुआ वीडियो वायरल

Delhi

oi-Love Gaur

नई दिल्ली, 19 अप्रैल: दिल्ली के दरियागंज में कल पुलिसकर्मियों के साथ दुर्व्यवहार करने वाले कपल को गिरफ्तार कर लिया गया है। इन्होंने मास्क न पहनने के लिए पूछे जाने पर पुलिसकर्मियों के साथ दुर्व्यवहार किया था, जिसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुआ था। आरोपी पति को कल यानी रविवार को ही गिरफ्तार कर लिया गया था, जबकि पत्नी को आज गिरफ्तार किया गया।

जानकारी के मुताबिक रविवार (18 अप्रैल) को कार में सवार एक दंपती दिल्ली के दरियागंज इलाके से जा रहे थे। उन्होंने कार के अंदर मास्क नहीं लगाया हुआ था, जिसके बाद पुलिस ने उनको रोक लिया और चालान काटने की बात कही, जिसके बाद पुलिस की कार्रवाई की बात को लेकर नाराज पति-पत्नी ने बीच सड़क पर ही जमकर हंगामा शुरू कर दिया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया था। वहीं आज दोनों को गिरफ्तार कर लिया है।

#UPDATE | The couple that misbehaved with Delhi Police personnel in Daryaganj area yesterday, after they were stopped & asked the reason for not wearing face masks, has been arrested.

The husband was arrested yesterday while the wife was arrested today. pic.twitter.com/xw8LqmpPk1