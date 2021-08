अफगान संकट पर पीएम मोदी फैसले पर बोले कपिल सिब्बल, खास धर्म तक सीमित नहीं होनी चाहिए मदद

Delhi

नई दिल्ली, 29 अगस्त। अफगानिस्तान में तालिबान के कब्जे के बाद से ही वहां के लोग देश छोड़ने के लिए अपनी जान तक दांव पर लगा रहे हैं। भारत, अमेरिका और ब्रिटेन समेत दुनिया के कई देश अफगानिस्तान से अपने नागरिकों और सहयोगियों को निकालने में जुटे हुए है। भारत सरकार ने भी अफगान संकट के देखते हुए वहां के हिंदू और सिख नागरिकों को शरण देने का ऐलान किया है, अब तक कई अफगानी विशेष विमान से भारत पहुंच चुके हैं। अफगान इवेक्युएशन के बीच कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कपिल सिब्बल ने नरेंद्र मोदी सरकार के फैसले पर सवाल खड़ा किया है।

कांग्रेस नेता कपिल सिब्बल ने पीएम मोदी के उस बयान पर प्रतिक्रिया दी जिसमें प्रधानमंत्री ने कहा था,

पीएम मोदी के इस बयान के इलावा कांग्रेस नेता केंद्र के उस फैसले पर भी निशाना साधा है जिसमें विशेष समुदाय के लोगों को शरण दिए जाने की बात कही गई है।

Anybody, who is persecuted whether they are Hindu, Afghani or anybody else, it is our constitutional duty to help & protect them. I welcome what PM Modi has said. But at the same time, it should not be restricted to the people of a certain religion: Congress leader Kapil Sibal https://t.co/PDTx0GzhHg pic.twitter.com/AFC2iQB1VM