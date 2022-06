UPSC में 81वीं रैंक हासिल करने वाले CA ईशु अग्रवाल ने छोड़ी थी सिक्स फिगर वाली सैलरी, Exclusive Interview

Chhattisgarh

oi-Ankur Sharma

Exclusive Interview: 'कहते हैं जहां चाह है वहां राह है अगर कुछ दिल से चाहो और शिद्दत से उसके लिए मेहनत करो तो सफलता जरूर आपको मिलती है' ऐसा ही कुछ किया है छत्तीसगढ़ के ईशू अग्रवाल ने, जो पेशे से तो सीए थे लेकिन ख्वाहिश थी अधिकारी बनने की और इसी चाह ने उन्हें UPSC में 81वीं रैंक दिलवा दी। ईशू की इस सफलता के पीछे उनकी कड़ी मेहनत और माता-पिता का आशीर्वाद था। उन्होंने वनइंडिया से एक्सक्लूसिव बातचीत में अपनी सफलता के पीछे की कहानी को बखूबी बयां किया है।

यहां देखें ईशू अग्रवाल का Exclusive Interview

English summary

UPSC CSE 2021 All-India Rank 81, Ishu Agrawal is a qualified Chartered Accountant who comes from the small town of Chhattisgarh. He prepared online from his home for UPSC CSE and is now ready to become an IAS officer. he told the success mantra, had left six figure salary, Exclusive Interview.