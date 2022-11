Tiger in Chhattisgarh: छत्तीसगढ़ में फिर दिखा टाइगर, बीजापुर के बाद गरियाबंद में गूंजी बाघ की दहाड़

Tiger in Chhattisgarh: छत्तीसगढ़ में फिर दिखा टाइगर, बीजापुर के बाद गरियाबंद में गूंजी बाघ की दहाड़

देश में बाघ के संरक्षण को लेकर हो रहे प्रयासों के बीच छत्तीसगढ़ से अच्छी खबर सामने आ रही है। राज्य के गरियाबंद जिले के उदंती सीतानदी टाईगर रिजर्वमें बाघ देखा गया है।

Tiger in Chhattisgarh: छत्तीसगढ़ के गरियाबंद के उदंती सीतानदी के टाइगर रिजर्व में कई सालों बाद एक नर बाघ देखा गया है। उदंति सीतानदी टाईगर रिजर्व के उपनिदेशक वरूण जैन ने टायगर दिखने की पुष्टि की है। वन विभाग के अनुसार ऑल इंडिया टाइगर स्टीमेंशन 2022 के तहत फेज-3 में ट्रैप कैमरा लगाया गया है। 31 अक्टूबर 2022 को एक्सरसाइज के दौरान उदंती सीतानदी टाईगर रिजर्व में बाघ की फोटो कैमरे में कैद हो गई। बाघ की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए अभी उसका स्थान नहीं नहीं बताया गया है।

बरसों पहले गरियाबंद के जंगलों में बाघ देखा जाता था,लेकिन उड़ीसा से सीमा में होने के कारण बाद में उसे ट्रेस नहीं किया जा सका। गौरतलब है कि बाघ को लुप्त होने से रोकने के लिए देश में करोड़ों रुपये खर्च हो रहे हैं। इस बीच उन्दती टाइगर रिजर्व में कई दशक बाद बाघ दिखाई देने से वन विभाग में ख़ुशी की लहर दौड़ गई है।

Chhattisgarh | Trap cameras set up at Udanti Sitanadi Tiger Reserve in Gariaband capture images of a new tiger. Forest Department says that the feline is a new tiger, different from the female tiger whose images were last captured here in 2019. pic.twitter.com/ECpcWGLG70 — ANI MP/CG/Rajasthan (@ANI_MP_CG_RJ) November 30, 2022

उदंती सीतानदी टाईगर रिजर्व के उपनिदेशक वरूण जैन ने कहा कि ट्रैप कैमरे में मिले फोटो और पगमार्ग से नर बाघ के प्रमाण मिले हैं, टाईगर रिजर्व में प्रशासन की तरफ से बीते वर्षो से लगातार बाघ की टैकिंग मांनिटरिंग और रहवास विकास कार्य किया जा रहा है। वहीं एआईजी राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण की तरफ से उदंती सीतानदी टाईगर रिजर्व प्रंबधन को को बाघ की तस्वीर कैमरे में कैद होने पर बधाई दी गई है।

Judging by length of pugmarks, it appears to be a male. Images of a female tiger were last captured in 2019 & it's a new tiger, DNA test of faeces & further sequencing report will further clarify it. We're taking this positively: Varun Jain, Dy Dir, Udanti Sitanadi Tiger Reserve pic.twitter.com/F7UPDKm37P — ANI MP/CG/Rajasthan (@ANI_MP_CG_RJ) November 30, 2022

छत्तीसगढ़ के वन विभाग की ओर से कुछ वर्ष पूर्व में बाघ के मल के 3 सैम्पल भारतीय वन्यजीव संस्थान देहरादून डब्लू टी.आई को भेजा गया है, जिसकी पुष्टि भारतीय वन्यजीव संस्थान देहरादून ने की है। एक से अधिक बाघ होने की पुष्टि डी.एन. सिक्वेसिंग रिर्पोट जो कि फरवरी /अप्रेल 2023 में प्रेषित की जाएगी. उसके आने के पश्चात हो पाएगी।

कुछ दिनों पहले ही छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले के इंद्रावती टाइगर रिजर्व में भी बाघ देखा गया था। छत्तीसगढ़ सरकार की तरफ से जानकारी दी गई थी की इंद्रावती टाइगर रिजर्व बीजापुर में बाघों की कुल संख्या 5 से बढ़कर 6 हो गई है।

