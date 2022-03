सामने आया मदनवाड़ा नक्सली हमले का सच, IG मुकेश वर्मा की लापरवाही से गई थी SP समेत 29 पुलिस जवानों की जान

Chhattisgarh

oi-Dhirendra Giri

रायपुर, 16 मार्च। छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव जिले के मदनवाड़ा में 12 जुलाई 2009 को हुए नक्सली हमले का सच सामने आ गया है। छत्तीसगढ़ विधानसभा में बुधवार को सीएम भूपेश बघेल ने जस्टिस शंभुनाथ श्रीवास्तव न्यायिक जांच आयोग की रिपोर्ट विधानसभा में पेश की । जांच आयोग की रिपोर्ट में मदनवाड़ा मुठभेड़ के दौरान उपजे हालातों और रणनीतिक खामियों को उजागर करते हुए निलंबित IPS मुकेश गुप्ता की भूमिका पर गंभीर प्रश्नचिन्ह लगाया हैं।

English summary

The truth of the Madanwada Naxalite attack came to the fore, due to the negligence of IG Mukesh Verma, 29 policemen including SP had lost their lives