Chhattisgarh के इस जिले में धंसने लगी जमीन, दहशत में ग्रामीण, खाली कराया गया पूरा इलाका

Chhattisgarh

oi-Manendra Patel

सूरजपुर, 07 सितम्बर। छत्तीसगढ़ के कोयलांचल में एक बड़ा हादसा हो गया है। सूरजपुर जिले के नगर पंचायत भटगांव में अचानक जमीन धसने की घटना सामने आई है। इस हादसे में किसी प्रकार से जानमाल की हानि नही हुई है। लेकिन वहां आंगनबाड़ी केंद्र के ठीक सामने अचानक चार मीटर चौड़ी जमीन धंंस गई। जिससे इलाके में दहशत का माहौल है।

Chhattisgarh: जशपुर के हाथी प्रभावित जंगल में सो रहा था विदेशी नागरिक, पुलिस ने फिर किया यह काम

English summary

The land started sinking in this district of Chhattisgarh, villagers in panic, the entire area evacuated, know what is the matter