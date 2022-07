उफनती नदी के किनारे बच्चे का जन्म, देवदूत बने नगर सैनिक, नदी पार करके ले गए अस्पताल

Chhattisgarh

oi-Dhirendra Giri

बीजापुर, 18 जुलाई। छत्तीसगढ़ के बस्तर संभाग में बीते एक सप्ताह से लगातार हो रही भारी बारिश ने बाढ़ के हालत पैदा कर दिए हैं। बाढ़ का सबसे ज्यादा असर बीजापुर जिले में पड़ा है, जहां नदी नालों का जल स्तर बढ़ने के बाद कई गांव टापू में तब्दील हो चुके हैं। इस बीच जिले के गांव पदमुर के चारो के चारों तरफ से पानी से घिर जाने के बाद एक गर्भवती महिला की नदी के किनारे डिलीवरी होने के बाद राहत कार्य में लगे प्रशासन ने जच्चा बच्चा को सुरक्षित नदी पार करवाकर अस्पताल भेजा । इस घटना से जुड़े फोटो और वीडियो सोशल मीडिया में जमकर वायरल हो रहे हैं।

English summary

The birth of a child on the banks of a raging river, the city soldier became an angel, crossed the river and taken to the hospital