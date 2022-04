छत्तीसगढ़ में नही चलेगी स्कूलों की मनमानी,ज्यादा फीस लेने वालों पर होगी कड़ी कार्रवाई।

Chhattisgarh

oi-Dhirendra Giri

रायपुर, 05 अप्रैल। कोरोना के बाद स्कूलों पर लगे प्रतिबंध अब हट चुके हैं ,इसी के साथ छत्तीसगढ़ में स्कूल एक बार फिर खुल गए हैं। नए शैक्षणिक सत्र को लेकर बच्चों और उनके अभिभावकों में जबर्दरस्त उत्साह है,लेकिन निजी स्कूलों की तरफ से पढाई के नाम पर ली जानी वाली भारीभरकम फीस को देखते हुए सरकार सतर्क हो गई है।

भूपेश बघेल सरकार ने छत्तीसगढ़ के प्राइवेट स्कूलों की तरफ से ली जाने वाली फीस के ढांचे को नियंत्रित करने के लिए दो वर्ष पूर्व शुल्क विनियमन अधिनियम बनाया था,लेकिन प्रशासनिक अधिकारियों के सुस्त एक्शन की वजह से उस पर गंभीरता से अमल तक नहीं हो सका । इस बार मुख्यमंत्री भूपेश बघेल खुद नए शिक्षा सत्र के दौरान एक बार फिर से स्कूलों ने मनमानी शुल्क वृद्धि की शिकायतों पर विभाग की तरफ से लिए जाने वाले एक्शनों पर नजर रखेंगे।

English summary

The arbitrariness of schools will not run in Chhattisgarh, strict action will be taken by those who take more fees