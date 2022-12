ब्रह्मानंद नेताम को गिरफ्तार करने पहुंची झारखंड पुलिस, दिखाया हाईकोर्ट का आदेश,लौटना पड़ा खाली हाथ

भानुप्रतापपुर उपचुनाव में भाजपा प्रत्याशी ब्रह्मानंद नेताम की गिरफ्तारी पर हाईकोर्ट ने अगली सुनवाई तक राहत देते हुए रोक लगा दी है। झारखंड पुलिस को उन्हें गिरफ्तार करने में सफलता नहीं मिली।

Brahmanand Netam: छत्तीसगढ़ के भानुप्रतापपुर उपचुनाव में सियासी ड्रामा जारी है। कथित प्रकरण में झारखंड पुलिस ने भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार ब्रह्मानंद नेताम को हिरासत में लेने के कुछ घंटे बाद थाने के बाहर रिहा कर दिया। नेताम की तरफ से वकीलों ने पुलिस को झारखंड हाईकोर्ट के आदेश की प्रति दिखाई। हाईकोर्ट ने ब्रह्मानंद की गिरफ्तारी पर रोक लगाई है।

मिली जानकारी के मुताबिक हाईकोर्ट ने अगली सुनवाई तक राहत देते हुए नेताम की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी। अदालत ने यह भी कहा है कि उनके विरूद्ध किसी भी तरह की पीड़ादायी कार्रवाई नहीं की जाए। सोमवार को भानुप्रतापपुर उपचुनाव के लिए हो रहे मतदान के खत्म होते ही झारखंड पुलिस ने नेताम को अपनी कस्टडी में ले लिया। किलेपाल पोलिंग बूथ से पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार करके कांकेर सिटी कोतवाली पहुंची थी। इस बीच नेताम को गिरफ्तार करने पहुंची झारखंड पुलिस को लगभग एक घंटे तक भाजपा कार्यकर्ताओं के विरोध का सामना करना पड़ा।

बच्ची से रेप के हैं आरोप

गौरतलब है कि भाजपा प्रत्याशी पर कांग्रेस ने नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी लगाए हैं। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम ने प्रेस कांफ्रेंस लेकर बताया था कि झारखंड के जमशेदपुर में 15 मई 2019 को दर्ज एक प्रकरण में ब्रम्हानंद नेताम का नाम है।

