Chhattisgarh: जब मंत्री टेकाम ने पढ़ी हरिवंश राय बच्चन की मधुशाला, प्रदेश में सड़कों की बदहाली पर दिया ये जवाब

Chhattisgarh: जब मंत्री टेकाम ने पढ़ी हरिवंश राय बच्चन की मधुशाला, प्रदेश में सड़कों की बदहाली पर दिया ये जवाब

Chhattisgarh

oi-Dhirendra Giri

बलरामपुर, 01 सितंबर। छत्तीसगढ़ के शिक्षा मंत्री प्रेमसाय सिंह टेकाम अक्सर अपने बयानों को लेकर सुर्ख़ियों में रहते हैं। एक बार फिर वह अपने बयानों को लेकर चर्चाओं में हैं। इस बार उन्होंने सड़क हादसे और शराब को लेकर बयान दिया है।

#WATCH | At a de-addiction drive, Chhattisgarh Min Premsai Singh Tekam says, "There should be self-control. I once went to a meeting where they spoke for & against liquor. One side spoke of its benefits. Liquor should be diluted, there should be a duration (to consume it)"(31.8) pic.twitter.com/FE8HJd3ktD — ANI MP/CG/Rajasthan (@ANI_MP_CG_RJ) September 1, 2022

मंगलवार को सरगुजा संभाग के बलरामपुर जिले के वाड्रफनगर में नशा मुक्ति से जुड़े एक कार्यक्रम के दौरान छत्तीसगढ़ के शिक्षा मंत्री प्रेम साय सिंह टेकाम शराब के संबंध में बोलते हुए मधुशाला के लेखक प्रसिद्ध कवि हरिवंशराय बच्चन की कविता का का ज़िक्र किया। उन्होंने मंदिर मस्जिद बैर कराते हैं,बल्कि मधुशाला एक कराती है। हालांकि साय ने आगे यह भी जोड़ा कि इसमें भी आत्मनियंत्रण होना चाहिए। मंत्री ने आगे कहा कि हम एक बैठक में गए थे, वहां एक शराब के पक्ष में बोल रहा था, तो दूसरा उसके नुकसान गिना रहा था। हम भी कभी-कभी उसका इस्तेमाल करते हैं, चुनाव में और बाकि जगहों में भी उपयोग करते हैं।

मंत्री ने आगे कहा कि दारू का मतलब डी होता है। शराब में यदि पानी मिलाएंगे, तो उसमें डायल्यूशन होना चाहिए, साथ ही उसम ड्यूरेशन भी होना चाहिए। ऐसा नहीं की एक ही बार में ही गट गट कर मार दिया जाए।

#WATCH | Chhattisgarh Min Premsai Singh Tekam says, "...We receive phone calls for repair work but wherever roads are in poor condition fewer accidents occur. Wherever the roads are good,accidents occur every day. Roads should be good but everyone should show restraint..."(31.08) pic.twitter.com/ebH4pGGLRd — ANI MP/CG/Rajasthan (@ANI_MP_CG_RJ) September 1, 2022

कार्यक्रम के बाद मीडिया ने जब टेकाम से खराब सड़क को लेकर सवाल किया, तो उन्होंने ने कहा कि खराब सड़क होने के कारण सड़क हादसे कम होते हैं,लेकिन ज़ब सड़क चकाचक बन जाती है,तब हादसे बढ़ जाते हैं। उन्होंने यह भी कहा कि खराब सड़क क़ो बनवाने के लिए उनके पास डिमांड आती है।

English summary Chhattisgarh: When Minister Tekam read Harivansh Rai Bachchan's tavern, gave this answer on the plight of roads in the state

Story first published: Thursday, September 1, 2022, 10:47 [IST]