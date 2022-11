आरक्षण पर रार, भाजपा के आदिवासी नेता निकले सड़कों पर, पूरे छत्तीसगढ़ में किया चक्का जाम

Chhattisgarh

छत्तीसगढ़ सरकार जहां आदिवासी आरक्षण के मामले में विधानसभा का विशेष सत्र बुला रही है,तो वहीं विपक्ष सड़कों पर हैं। बुधवार को आदिवासी आरक्षण में कटौती को लेकर भाजपा अनुसूचित जनजाति मोर्चा के साथ मिलकर नेताओं ने प्रदेशभर में अलग-अलग जगहों पर चक्काजाम कर अनुसूचित जनजाति आरक्षण में कटौती का विरोध किया। इस दौरान भूपेश सरकार पर अनुसूचित जनजाति वर्ग को मिलने वाला आरक्षण 32 प्रतिशत से घटाकर 20 प्रतिशत करने का आरोप लगाकर जमकर हल्ला बोला।

राजधानी रायपुर में चक्का जाम के तहत प्रथम नेता प्रतिपक्ष व अनुसूचित जनजाति आयोग के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष नंदकुमार साय, रायपुर शहर जिला अध्यक्ष जयंतीभाई पटेल, अनुसूचित जनजाति आयोग के जिलाध्यक्ष बजरंग ध्रुव सहित हजारों कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। इस अवसर पर वरिष्ठ नेता नंदकुमार साय ने कहा कि भाजपा ने आदिवासी समाज को उसका हक दिया और कांग्रेस ने आदिवासियों के साथ विश्वासघात किया। भाजपा आदिवासियों को 32 फीसदी आरक्षण दिलाने सड़क से लेकर हर स्तर पर आदिवासियों के साथ है।

जशपुर में भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष व पूर्व केंद्रीय मंत्री विष्णु देव साय, जिला पंचायत अध्यक्ष राजमुनि भगत, जिला अध्यक्ष सुनील गुप्ता, अनुसूचित जनजाति मोर्चा के जिला अध्यक्ष ललित नागेश सहित हजारों कार्यकर्ताओं ने चक्काजाम किया। पूर्व अध्यक्ष विष्णुदेव साय ने कहा कि कांग्रेस आदिवासी विरोधी है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस आदिवासियों को अपनी बपौती समझती है । आजादी से लेकर आज तक उन्होंने इसे सिर्फ वोट बैंक समझा । जब आदिवासी समाज में इन्हें प्रचंड बहुमत देकर जीताया तो यह समझ बैठे कि आदिवासियों के साथ जो भी करेंगे उसका विरोध नहीं किया जाएगा । लेकिन आदिवासी समाज अपने साथ हुए विश्वासघात का जवाब अब कांग्रेस से मांगेगी ।

नारायणपुर में प्रदेश महामंत्री केदार कश्यप जिलाध्यक्ष रूपनारायण मरकाम, प्रताप मंडावी ने जोरदार प्रदर्शन कर कांग्रेस सरकार को आदिवासियों का अहित कराने वाली सरकार बताया। प्रदेश महामंत्री केदार कश्यप ने कहा कि भाजपा ने देश को आदिवासी राष्ट्रपति दिया और कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ के आदिवासी समाज के स्वाभिमान को ठेस पहुंचाई है।भाजपा ने 32 प्रतिशत आरक्षण दिया जबकि कांग्रेस ने षड्यंत्रपूर्वक इसे छिनवा दिया।आदिवासी हक की लड़ाई में भाजपा वनवासी समाज के साथ है।

कोंडागांव में भाजपा राष्ट्रीय कार्यसमिति सदस्य लता उसेंडी, जिलाध्यक्ष दीपेश अरोरा, हरिशंकर नेताम, सुकलाल मरकाम के नेतृत्व में चक्काजाम किया गया। इस अवसर पर लता उसेंडी ने कहा कि भाजपा आदिवासी समाज की शुभचिंतक है, उनके हितों की रक्षक है। भाजपा आदिवासी समाज को 32 फीसदी आरक्षण वापस मिलने तक कांग्रेस सरकार के खिलाफ संघर्ष करेगी। अंबिकापुर में कमलभान सिंह, बीजापुर में पूर्व मंत्री महेश गागड़ा के नेतृत्व में प्रदर्शन कर 32 फीसदी आदिवासी आरक्षण के लिए सरकार के विरुद्ध हल्ला बोला गया।

दंतेवाड़ा में जिलाध्यक्ष चेतराम अटामी, ओजस्वी मंडावी, अंबिकापुर में पूर्व सांसद कमलभान सिंह, सूरजपुर में पूर्व गृहमंत्री रामसेवक पैकरा, जिला अध्यक्ष बाबूलाल अग्रवाल, अनुसूचित जनजाति मोर्चा प्रदेश महामंत्री सत्यनारायण सिंह, अनुसूचित जनजाति मोर्चा जिला अध्यक्ष कौशल सिंह सहित हजारों कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन में हिस्सा लिया।

कोरबा में पूर्व मंत्री ननकीराम कंवर सहित अनुसूचित जनजाति मोर्चा के प्रदेश पदाधिकारी, जिला पदाधिकारी व कार्यकर्ता बड़ी संख्या में मौजूद रहे। पूर्वमंत्री श्री कंवर ने राज्य की कांग्रेस सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि भाजपा अनुसूचित जनजाति मोर्चा छत्तीसगढ़ के आदिवासियों को कांग्रेस द्वारा छिनवाया गया उनका हक दिलाकर रहेगी। धमतरी में अनुसूचित जनजाति मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष विकास मरकाम सहित हजारों कार्यकर्ताओं ने जंगी प्रदर्शन करते हुए कांग्रेस पर हमला बोला। विकास मरकाम ने कहा कि कांग्रेस की साजिश ने आदिवासी हितों पर रोड़ा अटकाया है। कांग्रेस ने आदिवासियों से छल किया है। जिस व्यक्ति ने आदिवासियों का हक छीन है उसे कांग्रेसी पुरस्कृत करती है। उन्होंने कहा कि इसे अंतिम प्रदर्शन ना समझा जाए अभी तो यह शुरुआत है और यह आंदोलन आदिवासियों के हक मिलने पर ही अंजाम पर पहुंचेगा। बस्तर में पूर्व सांसद दिनेश कश्यप सहित हजारों कार्यकर्ताओं ने चक्काजाम किया। श्री कश्यप ने कहा कि आदिवासी समाज की विरोधी कांग्रेस का असल चरित्र उजागर हो गया है। आदिवासी समाज कांग्रेस को करारा जवाब देगा।

English summary

BJP's tribal leaders came out on the roads and did a ruckus in the whole of Chhattisgarh