सुजलान एनर्जी के चेयरमैन तुलसी तांती का निधन, PM मोदी ने जताया शोक

oi-Love Gaur

नई दिल्ली, 02 अक्टूबर: एनर्जी सेक्टर की कंपनी सुजलान एनर्जी (Suzlan Energy) के संस्थापक चेयरमैन एवं प्रबंध निदेशक तुलसी तांती का कार्डियक अरेस्ट के बाद 64 साल की उम्र में शनिवार को निधन हो गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिजनेस लीडर तुलसी तांती के निधन पर शोक व्यक्त किया है।

उनके निधन की पुष्टि करते हुए कंपनी के एक अधिकारी ने रविवार को जानकारी देते हुए बताया कि तुलसी तांती शनिवार शाम को पुणे से अहमदाबाद की यात्रा पर थे, इसी दौरान हार्ट अटैक की वजह से उनका पुणे में निधन हो गया। पीएम मोदी ने सुजलान एनर्जी लिमिटेड के फाउंडर, चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर तुलसी तांती के निधन पर गहरा दुख जताया है।

Shri Tulsi Tanti was a pioneering business leader who contributed to India’s economic progress and strengthened our nation’s efforts to further sustainable development. Pained by his untimely demise. Condolences to his family and friends. Om Shanti.