5G को लेकर रिलायंस का बड़ा ऐलान, देश में सबसे पहले देगा ये सर्विस, मिलेगी 1 GBPS की स्पीड

नई दिल्ली। रिलायंस इंडस्ट्री ने आज अपने एनुअल जनरल मीटिंग में कई बड़ी घोषणाएं की। कंपनी ने जियो फोन नेक्स्ड का ऐलान किय तो वहीं ग्रीन एनर्जी जैसे बड़ प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। वहीं 5G नेटवर्क को लेकर भी कंपनी के चेयरमैन मुकेश अंबानी ने बड़े ऐलान किए। मुकेश अंबानी ने कहा कि देश की पहली 5G सर्विस रिलायंस देगी। उन्होंने कहा कि रिलायंस देश में सबसे पहले 5G नेटवर्क लेकर आएगा, जिसके तहत लोगों को 1 GBPS की स्पीड से इंटरनेट की सुविधा मिलेगी। मुकेश अंबानी ने कहा कि जियो भारत को 2जी से मुक्त कर 5जी से युक्त करेगा।

रिलायंस इंडस्ट्री ने अपने 44वें एजीएम में बड़े ऐलान किए। कंपनी ने चेयरमैन मुकेश अंबानी ने भरोसा दिलाया कि रिलायंस देश में सबसे पहल 5G नेटवर्क लेकर आएगा। कंपनी ने इसके लिए काफी तैयारी भी कर ली है। रिलायंस ने 5जी नेटवर्क परीक्षण के दौरान सफलता भी हासिल की है। कंपनी का कहना है कि 5G के तहत लोगों को 5GB प्रति सेंकेंट की स्पीड से इंटरनेट की सुविधा मिलेगी। कंपनी ने दिल्ली, मुंबई, बैंगलुरु समेत कई शहरों में इसके लिए परीक्षण भी शुरू कर दिया । जियो ने 5जी नेटवर्क की टेस्टिंग के लिए क्वालकॉम के साथ पार्टनरशिप की थी।

कंपनी ने 5जी नेटवर्क की दिशा में बड़ा कदम उठाने की घोषणा करते हुए कहा कि जियो गूगल क्लाइड के साथ साझेदारी में हाई टेक 5जी सेवा लॉन्च करेगा। 5जी को लेकर गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई ने कहा कि इस साझेदारी से 100 करोड़ लोगों को फास्ट इंटरनेट की सुविधा मिलेगी। मुकेश अंबानी ने कहा कि जियो का मकसद भारत में 5जी नेटवर्क विकसित करने के साथ-साथ इसे निर्यात का वैश्विक केंद्र के तौर पर उभारना भी है। उन्होंने कहा कि देश में 5G नेटवर्क सफलता पूर्वक लॉन्च करने के बाद हम विश्व के अन्य देशों में इसके निर्यात का प्रयास करेंगे।

