बड़ी खबर: इस बैंक के खाताधारक नहीं निकाल पाएंगे 5000 से ज्यादा रुपए, RBI ने लिया एक्शन

oi-Dharmender

मुंबई, 9 नवंबर: भारतीय रिजर्व बैंक ने सोमवार को सहकारी क्षेत्र के एक बैंक पर बड़ा एक्शन लेते हुए उसके ऊपर कई तरह के प्रतिबंध लागू कर दिए। प्रतिबंधों में ग्राहकों के लिए बैंक से रुपए निकालने की सीमा भी तय कर दी गई है और अब कोई भी खाताधारक अपने किसी भी तरह के खाते से 5000 रुपए से ज्यादा की रकम नहीं निकाल पाएगा। आरबीआई ने इस बैंक के ऊपर यह एक्शन करदाताओं की वित्तीय हालत में गिरावट को देखते हुए लिया है और ये प्रतिबंध अगले 6 महीने तक जारी रहेंगे।

RBI Action On This Bank, Now Account Holders Will Not Be Able To Withdraw More Than 5000 Rs