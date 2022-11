GDP का पूर्वानुमान और आठ प्रमुख उद्योगों का सूचकांक जारी, पिछले साल की तुलना में कहां पहुंची अर्थव्यवस्था ?

Ministry of Commerce and Industry ने ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट (GDP) को लेकर पूर्वानुमान जारी किया है। आठ प्रमुख उद्योगों का सूचकांक भी जारी किया गया है।

Ministry of Commerce and Industry ने कहा है कि अक्टूबर 2021 के सूचकांक की तुलना में अक्टूबर 2022 में आठ प्रमुख उद्योगों का संयुक्त सूचकांक 0.1 प्रतिशत (अनंतिम) बढ़ा है। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने जीडीपी का पूर्वानुमान भी जारी किया है।

वाणिज्य मंत्रालय के मुताबिक 2022-23 की दूसरी तिमाही में रियल जीडीपी या जीडीपी एट कॉन्सटेंट स्थिर (2011-12) कीमतों पर 38.17 लाख करोड़ रुपये रहने का अनुमान है।

वित्त वर्ष 2021-22 की दूसरी तिमाही में जीडीपी 35.89 लाख करोड़ रुपये रहा था। दूसरी तिमाही में 6.3 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है। वित्त वर्ष 2021-22 में जीडीपी 8.4 प्रतिशत रहा था।

English summary

The combined Index of Eight Core Industries increased by 0.1 per cent (provisional) in October 2022 as compared to the Index of October 2021.