Income Tax: इनकम टैक्स के दायरे में नहीं आते हैं तब भी फाइल करें ITR, जानें क्या है फायदे

Business

oi-Bavita Jha

नई दिल्ली, 29 दिसंबर। इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने की आखिरी तारीख नजदीक आ रही है। आयकर विभाग द्वारा वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए इनकम टैक्स की डेडलाइन 31 दिसंबर तय की है। अगर आपने अब तक अपना आईटीआर फाइल नहीं किया है तो इसे समय रहते फाइल कर लें, वरना आपकी मुश्किल बढ़ सकती है। इनकम टैक्स रिटर्न को लेकर आयकर विभाग ने पहले भी कई बार डेडलाइन बढ़ाई है, लेकिन इस बार आयकर विभाग ने स्पष्ट तौर पर कह दिया है कि आईटीआर की डेडलाइन नहीं बढ़ाई जाएगी। ऐसे में अगर आपने अब तक ITR नहीं भरा है तो फौरन निपटा लें। वहीं इनकम टैक्स रिटर्न को लेकर लोगों के मन में सवाल रहता है कि अगर उनकी इनकम इनकम टैक्स के दायरे में नहीं है तो क्या उन्हें रिटर्न फाइल करने की जरूरत हैं? जानकारों की माने तो अगर आप इनकम टैक्स के दायरे में नहीं आते हैं तब भी आप आईटीआर दाखिल करना चाहिए।

कर्मचारियों की चांदी, कंपनी दे रही है 1 करोड़ से ज्यादा का बोनस



English summary

Income Tax Return Guidelines: File ITR even if you are not come under the Income tax Slab, will get surprised benefits