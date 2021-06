ATM से 5 से अधिक बार निकाला कैश तो हर बार देना होगा 21 रु चार्ज, जानिए नए बैंकिंग नियम

Business

oi-Bavita Jha

नई दिल्ली, जून 11। अगर आपको बार-बार एटीएम से कैश निकालने की आदात है, या आप सोचते हैं कि थोड़ा-थोड़ा कैश निकालने पर सोचते सहैं कि आप बचत कर रहे हैं तो ये आपकी गलती है। दरअसल तय सीमा से अधिक एटीएम से कैश निकालने पर आपको अब अधिक चार्ज देना होगा। यानी बार-बार एटीएम से ट्रांजैक्शन करने पर आपको अधिक चार्ज देना होगा।

English summary

Bank service charge: IF You withdraw Cash from ATM More then 5 times in month, you will be pay Rs 21 on every Transaction.