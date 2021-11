आनंद महिंद्रा को भाया इस स्टार्टअप का आइडिया, बोले- हर हाल में निवेश करना चाहता हूं

Business

oi-Sagar Bhardwaj

नई दिल्ली, 17 नवंबर। जाने माने उद्योगपति आनंद महिंद्रा सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहते हैं। उनकी खासियत ये है कि वह सिर्फ अपने बिजनेस को प्रमोट नहीं करते बल्कि नई तकनीक और नई सोच के साथ काम कर रहे युवाओं और स्टार्ट-अप को भी वह प्रमोट करते हैं और उनका उत्साह भी बढ़ाते हैं।

हाल ही में आनंद महिंद्रा ने अपने ट्विटर पर ऐसे ही एक स्टार्टअप की कहानी शेयर की है, साथ ही उन्होंने इस बात का दुख भी जताया है कि उनकी नजर से एक बढ़िया आइडिया वाला स्टार्टअप चूक गया। इस स्टार्टअप का आइडिया उन्हें इतना पसंद आया कि उन्होंने इसमें निवेश की भी योजना बनाई है। उन्होंने कहा कि यदि उन्हें अवसर मिले तो वे इसमें निवेश करना चाहेंगे।

प्लास्टिक कचरे से जूते बना रही 'थैली'

अब आपको बताते हैं इस स्टार्टअप के बारे में। दरअस्ल इस स्टार्टअप का नाम है 'थैली' और इसे एक 23 साल के युवा उद्यमी आशय भावे ने शुरू किया है। थैली कंपनी जैसा की नाम से जाहिर है प्लास्टिक की बोतलों और थैलियों से स्नीकर जूते बनाती है। आशय को स्कूल में पढ़ाई के दौरान इसका विचार आया था जिसे उन्होंने जुलाई 2021 में हकीकत में बदला और आज वह इससे अच्छा खासा मुनाफा कमा रहे हैं।

Embarrassed I didn’t know about this inspiring startup. These are the kinds of startups we need to cheer on—not just the obvious unicorns. I’m going to buy a pair today. (Can someone tell me the best way to get them?) And when he raises funds-count me in! https://t.co/nFY3GEyWRY