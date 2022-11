RBI MPC Special Meet: आरबीआई एमपीसी ने बुलाई स्पेशल मीटिंग, सरकार को सौंपेगी रिपोर्ट

Business

oi-Bavita Jha

RBI MPC Special Meet. रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने रुटीन मीटिंग से अलग हटकर मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी की स्पेशल मीटिंग बुलाई है। इस मीटिंग में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर शक्तिकांत दास के अलावा एणपीसी के सदस्य माइकल देवव्रत पात्रा, राजीव रंजन शशांक भिडे, आशिमा गोयल और जयंत आर वर्मा शामिल हुए। मीटिंग के बाद आरबीआई अपनी रिपोर्ट सरकार को सौपेंगी। आरबीआई ने बताया कि उन्होंने आरबीआई एक्ट के सेक्शन 45ZN और Regulation 7 of RBI MPC and Monetary Policy Process Regulations, 2016 के तहत ये बैठक बुलाई है।

आरबीआई एमपीसी की इस एडिशनल मीटिंग में महंगाई को काबू में पाने में अपनी असफलता पर सरकार को जवाब देगी। दरअसल आरबीआई ने लगातार 4 बार रेपो रेट में बढ़ोतरी की है, लेकिन बावजूद इसके देश में महंगाई काबू नहीं हो पा रही है, जिसे लेकर सरकार ने जवाब मांगा था। देश में महंगाई दर आरबीआई ने अनुमान से ज्यादा है। देश में खुदरा महंगाई दर 6 फीसदी से ऊपर है। जिसके बाद आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी को अपनी रिपोर्ट तैयार कर सरकार को सौंपना है।

English summary

A separate meeting of the MPC held to draft the report to be sent to the Govt by RBI