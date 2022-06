Watch: आसमान में उड़ते प्लेन से लड़के ने किया परफेक्ट गोल, Video देख दांतों तले दबा लेंगे उंगली

Bizarre

oi-Bavita Jha

नई दिल्ली। शौक बनी चीज हैं और अगर क्रेज खेल का हो तो क्या कहने। खेल की दीवानगी में लोग कई बार अनोखे रिकॉर्ड बना देते हैं। ऐसा ही कुछ 19 साल के एक लड़के ने कर दिखाया है। बास्केटबॉल को लेकर इस लड़के की दीवानगी ऐसी थी कि उड़ते प्लेन से इसने जबरदस्त गोल कर सबको हैरान कर दिया।

सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें 19 साल के लड़के बास्केटबॉल के साथ कुछ ऐसी ट्रिक दिखाई कि देखने वालों के पसीने छूट गए। लड़के ने 1000 फीट की ऊंचाई पर उड़ के प्लेन से सीधा गोल कर दिखाया। Now This News नाम के ट्विटर पेज पर ये वीडिय़ो अपलोड किया गया है, जिसमें कुछ लड़के भागते-दौड़ते दिख रहे हैं। कुछ लोग प्लेन में सवार हैं तो दो लड़के मूविंग Hoop लेकर भाग रहे हैं। प्लेन आसमान में उड़ रही है और लड़का बड़े ही ट्रिक के साथ बास्केटबॉल को थ्रो करता है।

बॉल थ्रो होते ही नीचे मूविंग Hoop के साथ दोनों लड़के दौड़ते हैं और बॉल सीधा नेट में पहुंच जाती है, जिसके बाद सब खुशी से झूम उठते हैं। बास्केट बॉल का इससे परफेक्ट गोल आपने इससे पहले कभी नहीं देखा होगा। लोग इस वीडिय़ो को खूब पसंद कर रहे हैं।

Shot from WAY downtown! This 19-year-old made the shot of a lifetime when he threw a basketball from a plane into a moving basketball hoop 1,000 feet below. 😮 pic.twitter.com/VMeZ9HMmoE