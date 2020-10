Video: शिकार पकड़ने के लिए तेंदुए ने मारी ऐसी छलांग, देखकर लोगों के उड़े होश

Bizarre

oi-Akarsh Shukla

नई दिल्ली। शिकार की तलाश में अब भारत के कई इलाकों में तेंदुए रात के समय शहर में घुस जाते हैं। यह ना सिर्फ उन जंगली जानवरों को लिए खतरनाक है बल्कि इंसानों के लिए भी यह बड़ी समस्या है। सोशल मीडिया पर एक ऐसा ही वीडियो काफी वायरल हो रहा है जिसमें देखा जा सकता है कि एक तेंदुआ शिकार की तलाश में एक सोसाइटी में घुस जाता है। इस दौरान वह एक कुत्ते का पीछा करता है जिसे पकड़ने के लिए तेंदुए ने ऐसी छलांग लगाई जिसे देख लोग दंग रह गए।

Struggle for existence. Leopard on its heels, chasing one of its favourite prey.

A leopard is known to leap over 20 feet and can jump up to 10 feet into the air. Such a powerful big cat.. pic.twitter.com/tZ3rjVJTmP