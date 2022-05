साढ़े 3 करोड़ रुपये से अधिक की प्रॉपर्टी, 6 साल की बच्ची ने खरीदी, पिता ने क्यों करवाया ये सौदा ? जानिए

Bizarre

oi-Anjan Kumar Chaudhary

मेलबर्न, 6 मई: 6 साल की बच्ची ने अपने मासूम भाई-बहनों के साथ मिलकर अपने सुरक्षित भविष्य के लिए करोड़ों रुपये की प्रॉपर्टी की डील की हो, यह बात आमतौर पर सुनने को नहीं मिलता है। लेकिन, जिस तरह से संपत्ति के दाम बढ़ते जा रहे हैं, कई माता-पिता ऐसे हैं, जिन्होंने अभी से अपने बच्चों को इस दिशा में सोचने के लिए प्रेरित करना शुरू कर दिया है। ऑस्ट्रेलिया में एक ऐसी ही बच्ची की कहानी एक किताब में छपी है, जो काफी बिक रही है। खास बात ये है कि इस मामले में तीनों बच्चों के पिता खुद ही प्रॉपर्टी मामलों के एक्सपर्ट भी हैं।

In Australia, a 6-year-old girl and her younger siblings together have bought property worth millions of dollars. Its price is expected to double after 10 years