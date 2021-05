OMG Video: ओडिशा के समुद्र तट पर आई कछुओं की सुनामी, एक्सपर्ट्स ने बताया लॉकडाउन का असर

Bizarre

oi-Akarsh Shukla

भुवनेश्वर, 23 मई। कोरोना वायरस की दूसरी लहर पर काबू पाने के लिए देश के ज्यादातर राज्यों में पूर्ण लॉकडाउन या फिर कोविड प्रतिबंध लागू हैं। सरकार की सख्ती के चलते लोग सिर्फ जरूरी पड़ने होने पर ही घरों से बाहर निकल रहे हैं जिसका सकारात्मक असर प्रकृति पर देखा जा सकता है। प्रकृति पर लॉकडाउन के पॉजिटिव असर के कई उदाहरण सामने आए हैं जिसमें से एक इन दिनों सोशल मीडिया पर चर्चा का केंद्र बना हुआ है।

It is that range of biodiversity that we must care for -the whole thing- rather than just one or two stars.-David Attenborough

Mass nesting of #oliveridley turtles in #Odisha

Video credit @ForestDeptt @odisha_tourism @TourismDptt @UNWTO #internationalturtleday Beautiful Odisha pic.twitter.com/AQ5th6a6HE