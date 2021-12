Watch Video: दुनिया में सबसे तेज 'डकार' है इस शख्स की, 12 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ बनाया नया कीर्तिमान

Bizarre

oi-Akarsh Shukla

सिडनी, 04 दिसंबर। दुनिया में अजीबोगरीब कारनामों के लिए रिकॉर्डधारी लोग हैं, ऐसे लोग गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम लिखवाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। हाल ही में एक शख्स ने सबसे तेज डकार लेने का विश्व रिकॉर्ड तोड़ रातों-रात सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। जी हां, आपने सही पढ़ा, दुनिया में सबसे तेज डकार लेने जैसा भी एक विश्व रिकॉर्ड है। सोशल मीडिया पर इस अजीबोगरीब टैलेंट का वीडियो भी सामने आया है।

NEW: The record for the loudest burp has been beaten for the first time in over 10 years 🌝 pic.twitter.com/b9rqVBog7T