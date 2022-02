Valentine Day से एक दिन पहले आसमान में दिखेगा खूबसूरत नजारा, रात 9.38 बजे होगा चमक उठेगा मंगल

Bizarre

oi-Bavita Jha

नई दिल्ली, 7 फरवरी। इस सौर मंडल में हमारी धरती के अलावा भी कई ग्रह, उपग्रह, तारे, सितारे आदि हैं, जो अपनी गति, अपनी चाल बदलते रहते हैं। इनकी चाल बदलने का प्रभाव भी धरती पर रहने वालों पर पड़ता हैं तो वहीं इन ग्रहों के फेरबदल का खूबसूरत नजारा भी हमें हैरान करते हैं। ऐसा ही एक अजीबों-गरीब नजारा 13 फरवरी को आसमान में दिखने वाला है। इस खूबसूरत नजारे को देखने के लिए आपको न तो टेलीस्कोप की जरूरत हैं न ही कहीं जाने की। आप अपने घर की बालकनी से, अपने घर की छत से आसमान में घटने वाली इस अद्भुत घटना को देख सकते हैं।

English summary

One day before Valentine's Day, a wonderful view will be seen in the sky, Mars meeting with Venus will be seen from the terrace!