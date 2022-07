कपड़े नहीं बॉडी पर पेंट लगाकर तैयार करती हैं डिजाइनर ड्रेस, मॉडल का लुक्स देख खा जाएंगे धोखा

Bizarre

oi-Bavita Jha

नई दिल्ली। ऑनलीफैंस मॉडल और सोशल मीडिया इंफ्यूएंसल डारा अपने अलग फैशन स्टाइल के लिए इन दिनों सोशळ मीडिया पर छाईं हुई है। 37 साल की डारा शुरू से ही मॉडल बनना चाहती थी, डिजाइनर कपड़े पहनकर रैंप वॉक करना चाहती थी, लेकिन फिगर की वजह से वो प्रोफेशनल मॉडल तो नहीं बन पाईं, लेकिन अपने शौक को पूरा करने के लिए कुछ ऐसा किया, कि इन दिनों सोशल मीडिया पर छाई हुई हैं। दरअसल डारा डिजाइनर ड्रेस पहने का अपना शौक बॉडी पेंट के जरिए पूरा कर रही हैं।

English summary

Model Painted her Undressed Body with Body Paint to give it Designer dress look, You will confused to see is it dress of body paint