Watch Video: सांप को एक झटके में सफाचट कर गया मेंढक, देखिए कैसे शिकारी खुद बन गया शिकार

oi-Akarsh Shukla

इंडोनेशिया, 05 जनवरी। जीव विज्ञान की किताब में फूड चेन (भोजन चक्र) के बारे में तो आप सभी ने पढ़ा ही होगा। हालांकि प्रकृति कई बार अपने ही नियमों को तोड़ते भी देखी गई है, कई बार शिकारी खुद शिकार बन जाता है। हाल ही में इंडोनेशिया से ऐसी एक तस्वीर सामने आई है, जिसमें खतरनाक जहरीला सांप खुद अपने खाने का शिकार हो गया। आपको अपनी आंखों पर यकीन नहीं होगा लेकिन इंटरनेट पर वायरल हो रही ये फोटो सच है।

The owner of the video said the incident occurred a year ago, but now the video has been posted. The video described that the frog was trying to swallow a snake, non-toxic, so it was not in danger. According to him, the frog could not eat the snake, and he tossed it pic.twitter.com/VBlEiktUkb