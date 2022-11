Bizarre

Cobra Viral Video: घर के अंदर छोटी सी छिपकली नजर आ जाती है तो कई लोगों की जान निकल जाती है, सोच लीजिए अगर घर में सांप निकल आए तो क्‍या ? सोशल मीडिया पर ऐसा ही एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें घर की रेफ्रिजरेटर के कंप्रेसर के अंदर जहरीला कोबरा मिला। जिसे देखकर पूरे परिवार की सिट्टी-पिट्टी गुम हो गई।

cobra was hiding in the refrigerator kept in the kitchen of the house, see what happened in the video