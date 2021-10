VIDEO: लंबे इंतजार के बाद लालू यादव से मिले बड़े बेटे तेजप्रताप, पैर धोकर लिया आशीर्वाद

Bihar

oi-Rahul Kumar

पटना, 24 अक्टूबर: राष्ट्रीय जनता दल सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव रविवार को करीब साढ़े तीन साल बाद पटना पहुंचे। लालू के पहुंचने पर पटना एयरपोर्ट पर पूरा परिवार एक जुट दिखाई दिया। एयरपोर्ट से निकलने के बाद लालू यादव राबड़ी आवास पहुंचे। लेकिन इसी बीच लालू यादव के बड़े बेटे ने दावा किया है, उन्हें राबड़ी आवास में जाने से रोका गया। हालांकि बाद में पिता लालू यादव से तेजप्रताप ने मुलाकात की।



सामने आए वीडियो में देखा जा सकता है कि लालू यादव और राबड़ी देवी कार में बैठे हुए हैं। इस बीच तेजप्रताप ने कार की अगली सीट पर बैठा लालू के पैर धोए और उनका आशीर्वाद लिया। इससे पहले मीडिया से बात करते हुए तेज प्रताप ने कहा कि, मुझे राबड़ी आवास में जाने से रोका गया। मैं अपने पिता (लालू यादव) को अपने आवास पर भी ले जाना चाहता था, लेकिन उन्हें जाने नहीं दिया गया। तेज प्रताप ने यहां तक कह दिया है कि राजद में कुछ लफंगे भर गए हैं, जो मुझे पार्टी में पीछे कर रहे हैं। मैं जल्द ही बड़ा फैसला लेने जा रहा हूं। माना जा रहा है कि लालू यादव अपने बड़े बेटे तेज प्रताप से नाराज हैं, इस वजह से उन्हें राबड़ी आवास के अंदर जाने नहीं दिया गया।

#WATCH | Patna: RJD leader Tej Pratap Yadav met his father Lalu Prasad Yadav at the latter's residence.

Tej Pratap was protesting outside Lalu Prasad's residence alleging that he was stopped by "RSS agents" from meeting his father. pic.twitter.com/eXGbyJvNTO