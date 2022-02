RJD के अध्यक्ष पद से रिटायर नहीं हो रहे लालू प्रसाद यादव, पत्नी राबड़ी देवी ने किया खबरों का खंडन

Bihar

पटना, 04 फरवरी। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और राष्ट्रीय जनता दल के संस्थापक लालू प्रसाद यादव के रिटायरमेंट की खबरों को लेकर उनकी पत्नी राबड़ी देवी ने शुक्रवार को बड़ा बयान दिया। बिहार की पूर्व सीएम राबड़ी देवी ने उन रिपोर्टों का खंडन किया जिसमें दावा किया जा रहा था कि लालू प्रसाद यादव अगले सप्ताह पटना में होने वाले पार्टी समारोह में राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद से इस्तीफा दे देंगे। ये दावा पूरी तरह निराधार था, जिसका खंडन खुद राबड़ी देवी ने किया है।

पीटीआई की रिपोर्ट के मुताबिक बिहार की मुख्यमंत्री राबड़ी देवी ने कहा, 'लालू प्रसाद के अगले सप्ताह पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में अपनी सेवानिवृत्ति की घोषणा करने की संभावना नहीं है।' शुक्रवार को मीडिया ने जब राबड़ी देवी से लालू यादव के इस्तीफे की रिपोर्ट पर सवाल किया कि क्या लालू छोटे बेटे और उत्तराधिकारी तेजस्वी यादव को सौंप सकते हैं? इस पर उन्होंने कहा कि अभी इसकी कोई संभावना नहीं है। राबड़ी ने स्पष्ट शब्दों में कहा, झूठा खबर चल रहा है।

RJD founder Lalu Prasad Yadav unlikely to announce his retirement as national president at party function scheduled in Patna next week, says his wife and former Bihar CM Rabri Devi