'बिहार का मुख्यमंत्री मैं नहीं वो हैं', 10 लाख नौकरियों के वादे पर ये क्या बोल गए डिप्टी सीएम तेजस्वी?

Bihar

oi-Mukesh Pandey

नई दिल्ली, 12 जुलाई। बिहार में महागठबंधन की नई सरकार में तेजस्वी यादव उपमुख्यमंत्री बने हैं। सरकार में आते ही अब विपक्ष तेजस्वी सवाल पूछ रहा है कि राज्य में 10 लाख नौकरियों के वादे का क्या प्लान है? इस पर बिहार के डिप्टी सीएम के जवाब था की मेरा वादा मुख्यमंत्री बनने पर पूरा करना था, अभी तो हम उपमुख्यमंत्री बने हैं।

बिहार में महागठबंधन की सरकार बनने पर एलायंस में शामिल घटक दल अपनी शर्तों पर सरकार में शामिल हुए हैं। वहीं बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने अपने वादे को अब मुख्यमंत्री बनने तक होल्ड करने की बात कह रहे हैं। जबकी दूसरी महागठबंधन जिसमें बिहार में जेडीयू और आरजेडी की सबसे ज्यादा सीटें हैं उसे नेचुरल गठबंधन बता रहे हैं।

Delhi | It's a natural alliance, not a deal.This is the real 'Mahagathbandhan' which was formed by Lalu Yadav Ji & Nitish Kumar.We welcomed Nitish Kumar's decision & came together.Within a month,you'll see Bihar as the largest state providing govt jobs: Bihar Dy CM Tejashwi Yadav pic.twitter.com/mczFh0WjtY