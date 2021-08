रक्षा संबंधी संसदीय स्थायी समिति ने INS चिल्का का किया दौरा, ट्रेनिंग सुविधाओं की ली जानकारी

Bhubaneswar

oi-Love Gaur

भुवनेश्वर, 23 अगस्त: रक्षा संबंधी संसदीय स्थायी समिति (एससीओडी) ने सोमवार को आईएनएस चिल्का (ओडिशा) का दौरा किया, जो भारतीय नौसेना का एकमात्र प्रारंभिक ट्रेनिंग संस्थान है, जो सालाना 6600 से अधिक कच्चे रंगरूटों को ट्रेंड करता है ताकि उन्हें सक्षम नाविक बनाया जा सके। इस दौरान समिति को लेटेस्ट तकनीकी प्रोग्रेस में सैनिकों की ट्रेनिंग में सुधार के बारे में जानकारी देने के लिए एक प्रेजेंटेशन दी गई।

दरअसल, रक्षा पर संसदीय स्थायी समिति (एससीओडी) रक्षा नीतियों के विधायी निरीक्षण और रक्षा मंत्रालय (एमओडी) के निर्णय लेने के लिए संसद के चयनित सदस्यों की एक विभाग संबंधित स्थायी समिति (डीआरएससी) है। प्रेजेंटेशन के बाद समिति के सदस्यों के बाद अधिकारियों की चर्चा की हुई, जिसमें एससीओडी के सदस्यों ने प्रशिक्षण प्रणाली और इंडियन नेवी द्वारा किए गए प्रयासों की सराहना की।

Parliamentary Standing Committee on Defence today visited INS Chilka (Odisha), the only ab-initio training establishment of Indian Navy which trains more than 6600 raw recruits annually to make them able-bodied sailors: Ministry of Defence pic.twitter.com/DGC6FZaszW