प्रसिद्ध मूर्तिकार और राज्यसभा सांसद रघुनाथ मोहपात्रा का कोरोना से निधन, पीएम मोदी ने जताया दुख

Bhubaneswar

oi-Love Gaur

भुवनेश्वर, मई 09: ओडिशा से वास्ता रखने वाले प्रख्यात मूर्तिकार और राज्यसभा सांसद रघुनाथ महापात्रा का रविवार को 78 वर्ष की आयु में निधन हो गया। उन्हें पद्म श्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। वो पिछले सप्ताह कोरोना वायरस से संक्रमित हो गए थे, जिनका एम्स भुवनेश्वर में उपचार चल रहा था। उनके निधन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने शोक व्यक्त किया है।

रघुनाथ महापात्रा को पत्थर पर नक्काशी का एक पूर्ण विद्यालय के रूप में जाना जाता है। उन्होंने ना सिर्फ अपने हाथों और छेनी के साथ काम किया, बल्कि मंदिर वास्तुकला में पारंपरिक शैली की अपनी आकर्षक कला के चलते मूर्तिकला में 22 वर्ष की आयु में राष्ट्रीय पुरस्कार भी जीता था। साल 2018 में उनको पद्म विभूषण से नवाजा गया था। इससे पहले उन्हें 1976 में पद्म श्री और 2001 में भारत के राष्ट्रपति द्वारा पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। उनकी कुछ प्रसिद्ध रचनाओं में नई दिल्ली के संसद भवन के सेंट्रल हॉल में नक्काशीदार सूर्य देव की छह फीट ऊंची एक पत्थर की मूर्ति शामिल है।

पीएम मोदी ने ट्विटर पर उनको श्रद्धांजलि देते हुए लिखा कि सांसद रघुनाथ महापात्र जी के निधन से दुखी हूं। उन्होंने कला, वास्तुकला और संस्कृति की दुनिया में अग्रणी योगदान दिया है। पारंपरिक शिल्प को लोकप्रिय बनाने की दिशा में उनके योगदान को हमेशा याद किया जाएगा।

Saddened by the demise of MP Shri Raghunath Mohapatra Ji. He made pioneering contributions to the world of art, architecture and culture. He will be remembered for his contributions towards popularising traditional crafts. My thoughts are with his family and admirers. Om Shanti.