Rewa: प्रेम प्रसंग के आरोप में युवक को निर्वस्त्र कर पीटते रहे आरोपी, रहम की भीख मांगता रहा पीड़ित

रीवा, 7 सितंबर। जिले में एक युवक के साथ अमानवीय व्यवहार का मामला सामने आया है‌। जानकारी के मुताबिक यहां प्रेमिका से मिलने आए एक युवक को निर्वस्त्र करके ना केवल इसको मुर्गा बनाए बल्कि उसके साथ मारपीट करके यातनाएं भी दी गईं।तालीबानियों की भांति बर्बरता पूर्ण डंडों की पिटाई से युवक रोता बिलखता रहा। पर जालिमों को दया तक नहीं आई है। मामला रायपुर कर्चुलियान थाना क्षेत्र का हैं। युवक देवतालाब क्षेत्र स्थित रघुनाथ गंज बताया जा रहा है। वायरल वीडियो के बाद रीवा पुलिस अधीक्षक नवनीत भसीन ने पूरे मामले की जांच रायपुर कर्चुलिया थाना प्रभारी उपनिरीक्षक पुष्पेन्द्र यादव को सौंपी है।

जानें पूरा मामला

रीवा पुलिस अधीक्षक ने बताया कि बुधवार को सोशल मीडिया में एक मारपीट का वीडियो वायरल हो रहा है। घटना रायपुर कर्चुलियान थाना क्षेत्र की है। पुलिस की कई टीमे वीडियो की जांच कर आरोपियों को खोज रही है। जिससे घटना की वस्तु स्थिति समझ में आए। वीडियो को सुनने पर ऐसा प्रतीत हो रहा है कि पीड़ित युवक अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने आया था। जिसकी जानकारी परिजनों को लग गई है। ऐसे में आरोपीगण प्रेमी युवक को एकांत जगह में ले जाकर गीले व पतले डंडे से मारपीट कर रहे है।

आरोपियों ने निर्वस्त्र करके की मारपीट

आरोपियों ने प्रेमी युवक को पीटते समय बर्बरता पर बर्बरता दिखाई है। 3 से 4 की संख्या में मौजूद युवती के परिजनों ने पहले युवक को निर्वस्त्र कर पीटा है। फिर निर्वस्त्र हालत में मुर्गा भी बनाया है। साथ ही पूरी घटना मोबाइल कैमरे में रिकॉर्ड की है। पीड़ित युवक पर धमक बनाने के लिए इंटरनेट में वीडियो वायरल कर दिया गया है।

English summary

Rewa: The accused kept beating the young man naked on the charge of love affair, the victim kept begging for mercy with folded hands and feet