राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा- जितना सस्ता उपचार इंडिया में है, उतना कहीं नहीं

Bhopal

oi-Laxminarayan Malviya

भोपाल, 28 मई। शनिवार को राजधानी के कुशाभाऊ ठाकरे अंतर्राष्ट्रीय समागम केन्द्र, भोपाल में 'आरोग्य मंथन कार्यक्रम' का शुभारंभ कार्यक्रम को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति (President of Indi) रामनाथ कोविंद ने कहा कि इस कार्यक्रम में भाग लेकर मुझे अत्यंत प्रसन्नता का अनुभव हो रहा है। कोरोना काल में किसी न किसी वजह से किसी न किसी रूप में हम सभी इससे प्रभावित रहे हैं। सही मायने में जो वैक्सीन आईं उनसे पूरी दुनिया में मानवता का मेजर परसेंटेज बच गया। उन्होंने कहा कि आरोग्य भारती द्वारा जो कार्यक्रम किया गया है। उसकी मैं प्रशंसा करता हूं। नवंबर 2002 में भारतीय पंचांग के अनुसार केरल में आरोग्य भारती की स्थापना की गई थी। आज इसके देशव्यापी विस्तार के बारे में जानकर मुझे विशेष प्रसन्नता हो रही है।

यह भी पढ़ें : CM शिवराज की बड़ी घोषणा, कहा- पंचायत में महिलाओं के निर्विरोध होने पर मिलेगा 15 लाख रुपए का पुरस्कार

English summary

President Ramnath Kovind said in Bhopal – You will not get as much cheap treatment anywhere in India