मध्य प्रदेश उपचुनाव 2020 परिणाम , ज्योतिरादित्य बोले-नतीजों से तय हुआ कमलनाथ व दिग्विजय सिंह धोखेबाज

भोपाल। मध्य प्रदेश उपचुनाव 2020 के परिणाम एग्जिट पोल से अधिक सीटें भाजपा की झोली डाल रहे हैं। 19 जिलों की 28 सीटों पर हुए उपचुनाव 2020 में रात आठ बजे तक भाजपा ने 11 सीटों पर जीत दर्ज कर ली है जबकि 8 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है। वहीं, कांग्रेस के खाते में अभी एक सीट आई है। 8 सीटों पर कांग्रेस प्रत्याशी भी आगे चल रहे हैं। 10 नवंबर को सुबह आठ बजे से शुरू हुई मतगणना के रुझान देख भाजपा में खुशी की लहर है। इस बीच भाजपा नेता कांग्रेस पर तंज भी कस रहे हैं।

भाजपा के राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भी मतगणना के नतीजों के बाद बयान दिया है। सिंधिया ने मतदाताओं का आभार जताते हुए कहा कि मध्य प्रदेश के मतदाताओं ने भाजपा को उपचुनाव में स्पष्ट बहुमत दिया है। सिंधिया के अनुसार मध्य प्रदेश उपचुनाव 2020 के ये नतीजे बताते हैं कि कमलनाथ व दिग्विजय सिंह धोखेबाज हैं। बता दें कि मध्य प्रदेश विधानसभा 2018 में जीत दर्ज कर कांग्रेस के कमलनाथ ने सरकार बनाई थी, मगर सालभर बाद ही ज्योतिरादित्य सिंधिया ने बगावत कर दी थी।

ज्योतिरादित्य सिंधिया अपने दो दर्जन विधायकों के साथ कांग्रेस छोड़कर भाजपा में चले गए। इस वजह से कमलनाथ की सरकार अल्पमत में आकर गिर गई थी और शिवराज सिंह चौहान फिर से सत्ता में लौटे थे। सिंधिया की बगावत के समय उनके समर्थक विधायकों ने इस्तीफा दे दिया था। उसी वजह से मध्य प्रदेश की 28 सीटों पर उपचुनाव हुए हैं।

It has become a habit of Congress to deny the people's mandate by questioning credibility of EVMs. If they keep doing so, they'll remain in the same place where they are or maybe worse: Bharatiya Janata Party leader Jyotiraditya Scindia#MadhyaPradeshBypolls https://t.co/Yvk1tDDfPm