मध्यप्रदेश मंत्री का विवादित बयान, बोले-'कांग्रेस प्रत्याशी ने नामांकन पत्र ​में दिया रखैल का ब्यौरा'

Bhopal

भोपाल। मध्य प्रदेश उपचुनाव 2020 में नामांकन पत्र को लेकर शिवराज सिंह चौहान सरकार ने विवादित बयान दिया है। मध्य प्रदेश के खाद्य मंत्री ​और अनूपपुर विधानसभा क्षेत्र से भाजपा प्रत्यााशी बिसाहूलाल सिंह ने कांग्रेस प्रत्याशी विश्वनाथ सिंह की पत्नी को लेकर आपत्तिजनक शब्दों को इस्तेमाल किया है।

बिसाहूलाल सिंहका यह वीडियो सोशल मीडिया में जमकर वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में बिसाहूलाल सिंह कह रहे हैं कि अनूपपूर से कांग्रेस प्रत्याशी विश्वनाथ सिंह की पत्नी को लेकर विवादित बयान देते हुए नजर आ रहे है। बिसाहू लात्र ने विश्वनाथ की पत्नी के लिए रखैल शब्द प्रयोग किया है।

#WATCH Vishwanath Singh didn't mention about his first wife in the election form rather mentioned about his mistress: Bisahu Lal Sahu, BJP candidate from Anuppur.

Congress Vishwanath Singh is contesting in the upcoming Anuppur Assembly bypolls. #MadhyaPradesh pic.twitter.com/yZA7dZbZym