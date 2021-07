दिग्विजय सिंह बोले-'मुसलमानों को प्रताड़ित करने वालों को पदों से हटाएं RSS चीफ, शुरुआत मोदी-योगी से हों'

Bhopal

oi-Vishwanath Saini

भोपाल, 5 जुलाई। अपने बयानों को लेकर अक्सर सुर्खियों में रहने वाले कांग्रेस के दिग्गज नेता व मध्य प्रदेश पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने इस बार आरएसएस चीफ से ही सवाल कर डाला है।

राष्ट्रीय मुस्लिम मंच की ओर से 'हिन्दुस्तानी प्रथम, हिन्दुस्तान प्रथम' विषय पर आयोजित एक कार्यक्रम को सम्बोधित करते हुए दिग्विजय सिंह ने कहा कि आरएसएस के सरसंघचालक मोहन भागत अपने विचारों को लेकर ईमानदार हैं। उन्हें उन लोगों को पद से हटाने के लिए निर्देश देना चाहिए जिन्होंने मुसलमानों को प्रताड़ित किया है। शुरुआत नरेंद्र मोदी व योगी आदित्यनाथ से करें। मुझे मालूम है कि आप नहीं करेंगे क्योंकि आपके कथनी और करनी में अंतर है।

I'm saying same thing from beginning. It's only his followers, who're organizing riots in the country. Bhagwat ji, what action you'll take against those who've wrongly treated innocent Muslims?: Digvijaya Singh,Congress on RSS Chief's 'People of India have same DNA' remark pic.twitter.com/BgedkMHwmF