CM शिवराज का बड़ा ऐलान, कहा- सरकार खुद ग्राम पंचायत में जाकर लेगी आवेदन, समस्या का होगा समाधान

Bhopal

oi-Laxminarayan Malviya

भोपाल,21 सितंबर। हडोल में जनसभा को संबोधित करते हुए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि हमने फैसला किया है कि अलग-अलग योजनाओं के पात्र हितग्राहियों को सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं है। सरकार खुद ग्राम पंचायत में जाकर आवेदन लेगी और समस्याओं का समाधान करके जनता को सुविधाएं देगी। बता दे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पीएम नरेंद्र मोदी के जन्मदिन दिवस 17 सितंबर से गांधी जयंती 2 अक्टूबर तक मुख्यमंत्री जन सेवा अभियान चला रहे हैं।

ये भी पढ़ें : हिंदू समुदाय का अपमान करना कांग्रेस का एजेंडा है- मंत्री विश्वास सारंग, राहुल गांधी की टीशर्ट पर भी कसा तंज



English summary

Big announcement of CM Shivraj in Shahdol, said the government itself will go to the village panchayat and take the application