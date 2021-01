बर्ड फ्लू अपडेट : मध्य प्रदेश में दक्षिण भारत के राज्यों से मुर्गे-मुर्गियों के व्यापार पर प्रतिबंध

Bhopal

oi-Vishwanath Saini

भोपाल। देश में बर्ड फ्लू के बढ़ते मामलों के बीच केंद्र से लेकर राज्य सरकारें गंभीर हो गई हैं। केंद्र सरकार के साथ-साथ राज्य सरकारों स्तर पर भी स्थितियों से निपटने की खास तैयारियां की जा रही हैं। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने बुधवार को बैठक लेकर तैयारियों की समीक्षा की।

सीएम चौहान ने कहा कि वर्तमान में एमपी में बर्ड फ्लू की समस्या गंभीर नहीं है। फिर भी एहतियातन आवश्यक कदम उठाए गए हैं। भारत सरकार की तरफ से जारी गाइडलाइंस से जिलों को अवगत कराया गया है। दक्षिण भारत के कुछ राज्यों से सीमित अवधि के लिए मुर्गों का व्यापार प्रतिबंधित रहेगा।

Bird flu not found in any poultry farm in the affected area. We will temporarily restrict trafficking of poultry from Kerala and other affected states. We are keeping a watch on the situation: Madhya Pradesh CM Shivraj Singh Chouhan pic.twitter.com/KUK2hErFr2