IAS अधिकारी कांकीपति राजेश CBI की गिरफ्त में, क्या रिश्वत लेकर अपात्र लोगों को दिए हथियारों के लाइसेंस?

Ahmedabad

oi-Vishwanath Saini

अहमदाबाद, 14 जुलाई। गुजरात कैडर के आईएएस अधिकारी कांकीपति राजेश को सीबीआई ने गिरफ्तार किया है। इन पर रिश्वत लेकर अपात्र लोगों को हथियारों के लाइसेंस देने का आरोप है। सीबीआई ने अपने अहमदाबाद स्थित कार्यालय में आईएएस के. राजेश को पूछताछ के लिए बुलाया था। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पूछताछ में सहयोग नहीं करने पर गिरफ्तार लिया। बुधवार को सीबीआई की ओर से इनकी गिरफ्तारी की सूचना दी गई है।

गुजरात कैडर में साल 2011 बैच के आईएएस के राजेश के ठिकानों पर मई में सीबीआई ने आधी रात को छापे भी मारे थे। तब सीबीआई टीमों ने सूरत, सुरेंद्रनगर व गांधीनगर और आंध्र प्रदेश में आईएएस के राकेश के ठिकानों पर इसी मामले में एक साथ कार्रवाई की थी। सीबीआई आज इन्हें कोर्ट में पेश कर सकती है।

