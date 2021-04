Fact Check: कोरोना काल में भारत ने कर दिया 700 फीसदी ऑक्सीजन निर्यात, जानें खबर की सच्चाई

Fact Check

oi-Love Gaur

नई दिल्ली, अप्रैल 21: पूरा देश इस वक्त कोरोना वायरस के कारण अस्पताल में बेड की कमी, ऑक्सीजन की किल्लत और इलाज के अभावों से लड़ रहा है। कोरोना के फैलने से ज्यादा संख्या में लोग संक्रमित हो रहे हैं। आलम ये है कि देश के ज्यादातर अस्पतालों में बेड, ऑक्सीजन, रेमडेसिविर इंजेक्शन, वेंटिलेटर की कमी से लाखों मरीजों की सांसें सांसत में है। इस बीच कुछ झूठी खबरें इस संवेदनशीलता माहौल में जनता को और डराने का काम कर रही हैं।

ऐसी ही एक खबर इन दिनों कुछ न्यूज वेबसाइट के जरिए चलाई जा रही है, जिसमें बताया जा रहा है कि एक तरफ कोरोना मरीजों के इलाज के लिए भारत ऑक्सीजन की कमी का सामना कर रहा है। वहीं दूसरी ओर भारत ने विदेशों में अपने 700 प्रतिशत ऑक्सीजन का निर्यात किया है, लेकिन पीआईबी ने स्पष्ट किया है कि यह रिपोर्ट सच्चाई से बहुत दूर है।

A media report claims that export of oxygen from India rose over 700% in Jan'21 vs '20.#PIBFactCheck: This is #False. Industrial Oxygen Exports are being mistaken as Medical Oxygen. Annual exports were <0.4% of annual capacity and no Oxygen exports are happening now. pic.twitter.com/KiOk7NU72D