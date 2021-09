Fact Check: CBSE कर रही 9वीं और 11वीं के छात्रों के फाइनल एग्जाम की तैयारी?, जानें सच

Fact Check

oi-Love Gaur

नई दिल्ली, 09 सितंबर: कोरोना वायरस के प्रकोप के चलते यहां लोगों के स्वास्थ्य से लेकर रोजगार पर इसका बड़ा असर पड़ा है। वहीं छात्रों की पढ़ाई भी इससे बुरी तरह से प्रभावित हो गई। ऐसे में इस बार 9वीं और 11वीं क्लास के छात्रों को राहत देते हुए परीक्षा में भी बदलाव किया गया था। वहीं अब सोशल मीडिया पर कुछ ऐसे मैसेज वायरल हो रहे हैं, जिसमें दावा किया जा रहा है कि सीबीएसई की ओर से कक्षा 9वीं और 11वीं की अंतिम परीक्षाओं का प्रश्न पत्र तैयार किया जाएगा। ऐसे में क्या है वायरल मैसेज की सच्चाई जानिए...

दरअसल, कोरोना की दूसरी लहर के दौरान सीबीएसई बोर्ड की तरफ से 10वीं और 12वीं 2021 की परीक्षाओं को रद्द कर दिया गया था और छात्रों को आंतरिक मूल्यांकन के आधार पर पास किया गया। ऐसे ही 9वीं और 11वीं के छात्रों को भी अगली क्लास के लिए प्रमोट किया गया था। वहीं अब सोशल मीडिया पर कुछ मैसेज वायरल हो रहे है, जिसमें दावा किया जा रहा है कि कक्षा 9वीं और 11वीं की अंतिम परीक्षाओं का प्रश्न पत्र सीबीएसई की ओर से तैयार किया जाएगा।

A #WhatsApp message claiming that the question paper of class 9th and 11th final examinations will be prepared by the @cbseindia29 is in circulation.#PIBFactCheck:

▶️This claim is #FAKE!

▶️CBSE has made NO such announcement.

▶️Refrain from forwarding such #False messages. pic.twitter.com/AN1PT6LlBf