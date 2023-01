Fact Check: बीएसएनएल JTO भर्ती 2023 पर ना करें विश्वास, कंपनी ने बताई नोटिफिकेशन की सच्चाई

Fact Check News: अगर आप BSNL JTO भर्ती के लिए अप्लाई करने जा रहे हैं तो सबसे पहले कंपनी की ओर से इस भर्ती से जुड़ी अधिसूचना को लेकर क्या कहा गया है, उसके बारे में जरूर जान लें।

Fact Check

oi-Love Gaur

BSNL JTO Recruitment Notice Fact Check: बीएसएनएल जेटीओ भर्ती 2023 को लेकर विभिन्न समाचार वेबसाइट पर 11705 जूनियर टेलीकॉम ऑफिसर (जेटीओ) की भर्ती की खबर दी गई थी। जिसमें बताया गया था कि बीएसएनएल जेटीओ भर्ती 2023 अधिसूचना के अनुसार 11705 पदों के लिए 31 दिसंबर को आधिकारिक वेबसाइट www.bsnl.co.in पर घोषित की गई है। लेकिन अब इस भर्ती अधिसूचना को लेकर बीएसएनएल ने ट्वीट कर बताया कि कोई अधिसूचना जारी नहीं की है।

कोई अधिसूचना जारी नहीं हुई

दरअसल, विभिन्न सोशल मीडिया साइट्स पर फैलाई जा रही नौकरी के नोटिफिकेशन की भ्रामक खबरों को लेकर अब खुद भारत संचार निगम लिमिटेड सामने आ चुका है। कंपनी ने कहा कि जूनियर टेलीकॉम ऑफिसर के 11 हजार से अधिक पदों पर भर्ती के लिए विभाग की ओर से कोई अधिसूचना जारी नहीं हुई है।

बीएसएनएल ने ट्वीट कर बताया

नोटिस में दावा किया गया है कि बीएसएनएल संगठन में जेटीओ के 11,705 रिक्त पदों को भरने जा रहा है। हालांकि, बीएसएनएल ने अब पुष्टि की है कि इस तरह के किसी भर्ती अभियान की घोषणा नहीं की गई है।

Please beware from fake news. This news report about #BSNL JTO recruitment 2023 is not true.#FactCheck #FakeNews

No such notice/ advertisement is issued by BSNL. You can find authentic BSNL news only on our website https://t.co/dRs4tHBU40 pic.twitter.com/XhGzKXxDc5