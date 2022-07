Fact Check: कटनी में सरपंच का चुनाव जीतने पर नहीं लगे 'पाकिस्तान ज़िन्दाबाद' के नारे

Fact Check

oi-Rahul Kumar

नई दिल्ली, 05 जुलाई: सोशल मीडिया पर जमकर नारेबाजी करते हुए लोगों की भीड़ का एक वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो इस दावे के साथ वायरल हो रहा है कि इन लोगों ने मध्य प्रदेश के कटनी जिले में पंचायत चुनाव जीतने के बाद 'पाकिस्तान जिंदाबाद' के नारे लगाए हैं। वीडियो को शेयर करते हुए दावा किया जा रहा है कि, सरपंच पद पर मुस्लिम प्रत्याशी के चुनाव जीतने पर कुछ युवा पाकिस्तान जिन्दाबाद के नारे लगाए।

सोशल मीडिया पर वीडियो शेयर करते हुए लोगों ने लिखा कि, देखिए मप्र के कटनी जिले के पंचायत चाका में मुस्लिम उम्मीदवार की जीत पर लोग क्या नारे लगा रहे हैं! उन्होंने कथित नारेबाजी के खिलाफ कार्रवाई की मांग करते हुए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और मध्य प्रदेश के डीजीपी को टैग किया। इसके अलावा दैनिक भास्कर, क्रेटली , सुदर्शन न्यूज़ आदि तमाम पोर्टल्स ने इसी दावे के साथ खबर चलाई है।

ट्विटर पर कई ब्लू टिक अकाउंट से इस घटना पर पाकिस्तान ज़िन्दाबाद के नारे के दावे से ट्वीट किये गए हैं। सुदर्शन न्यूज़ के पत्रकार योगेश मिश्रा ने तो बुलडोज़र चलाने की मांग कार डाली और एबीपी न्यूज़ के पत्रकार ब्रजेश राजपूत ने लिखा,'एक और विवाद.. एमपी के कटनी ज़िले में एक चाका ग्राम पंचायत की सरपंच के जीतने पर लगे पाकिस्तान ज़िंदाबाद के नारे, पुलिस इस वायरल विडीओ की जाँच में जुटी है।

इसके अलावा भाजपा मध्य प्रदेश के मीडिया प्रभारी लोकेन्द्र पाराशर ने ट्विटर पर लिखा है,''कटनी में एक सरपंच के जीतने पर पाकिस्तान जिंदाबाद और पाकिस्तान जीत गया के नारे लगे हैं। टिप्पणी चाहिए मीलार्ड।' वायरल हो रहे वीडियो की वन इंडिया की फैक्ट चेक टीम ने पड़ताल की है। 30 सेकंड के वायरल वीडियो में भीड़ को एक इमारत के बाहर हाथ उठाकर नारे लगाते हुए देखा जा सकता है। भीड़ को नारे लगाते हुए सुना जा सकता है कि वे किसी को बधाई दे रहे हैं। वे नारे लगा रहे हैं कि, "जीत गया भाई जीत गया" और "जिंदाबाद, जिंदाबाद"।

FACT CHECK: It was alleged in the video that "Pakistan Zindabad" was chanted after a Muslim candidate Rahisha Wajid Khan scored victory in Panchayat elections of Katni, MP. However, minimizing the video's speed reveals that people chanted "Wajid Bhai Zindabad"

Do Listen! pic.twitter.com/S4EHW4Pnbq