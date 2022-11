Fact check: बाली की G-20 बैठक में पीएम मोदी को दिखाए गए थे 'गो बैक' के पोस्टर? जानें वायरल सच

Fact Check

Fact check: इंडोनेशिया के बाली में हुआ दो दिवसीय G-20 शिखर सम्मेलन 16 नवंबर को खत्म हो गया। इंडोनेशिया के बाद इस विश्व संगठन की अध्यक्षता भारत को सौंपी गई है। इस दौरान सोशल मीडिया पर एक तस्वीर वायरल हो रही है। जिसे शेयर कर दावा किया जा रहा है कि, बाली गए पीएम मोदी को विरोध का सामना करना पड़ा। वहां गो बैक मोदी के पोस्टर देखने को मिले।

सोशल मीडिया पर फोटो शेयर करने वालें लोगों ने दावा किया कि यह फोटो बाली की है। जिसे सम्मेलन के दौरान खींचा गया था। लोग दावा कर रहे हैं कि यह वायरल फोटो 15 नवबंर को बाली में ली गई थी। एक यूजर्स ने इस फोटो को शेयर करते हुए तंज कसा कि, ऐसे लाल सूट वाले साहब का स्वागत हुआ। कई लोगों ने भारतीय मीडिया की आलोचना करते हुए लिखा कि, मीडिया ने G-20 के पीएम मोदी के कवरेज में इन तस्वीरों को शामिल नहीं किया।

वायरल हो रही तस्वीर की वन इंडिया की फैक्ट चेक टीम ने पड़ताल की है। जांच के दौरान हमें पता चला कि, यह तस्वीर फोटोशॉप की गई है। असली तस्वीर अमेरिका की है। जिसमें हाल ही अमेरिका में संपन्न हुए मध्यावधि चुनावों में एक लड़की प्लेकार्डपर रिपब्लिकन उम्मीदवारों को वोट न देने की अपील कर रही है। तस्वीर को रिवर्स सर्च करने पर हमें 1 जुलाई का एक ट्वीट मिला, जिसमें वही महिला नीले रंग का प्लेकार्ड लिए हुए दिख रही है।

ट्विटर पर @Atchue4AZDems नाम के एक यूजर्स ने इस तस्वीर को शेयर किया है। इस तस्वीर में लड़की ने जिस प्लेकार्ड को ले रखा है, उस पर लिखा है कि, रिपब्लिकन को बाहर करने के लिए डेमोक्रेट और निर्दलीय को एकजुट होना चाहिए। इस नवंबर ब्लू को वोट करें। संबंधित नागरिक द्वारा भुगतान किया गया। प्लेकार्ड पर लिखी लाइनों को छोड़कर दोनों तस्वीरें हर तरह से एक जैसी लग रही थीं।

This lady has been holding this sign at the middle of the intersection, stone cold, not a word uttered.

I still think the country is underestimating the anger of women and Gen Z. They won't take this sitting down. They won't go back. pic.twitter.com/kfUgK6Y4hS