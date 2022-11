Fact Check: क्या पॉल्यूशन सर्टिफिकेट के बिना दुर्घटना बीमा का दावा कर सकते हैं? जानें सच

Fact Check

oi-Sushil Kumar

मोटर बीमा पॉलिसी के तहत दुर्घटना बीमा का दावा करने के लिए वैध पीयूसी प्रमाणपत्र का होना अनिवार्य है, ऐसी एक खबर वायरल हो रही है। जिससे लोगों में डर बैठ गया है कि दुर्घटना बीमा क्लेम करने के लिए पॉल्यूशन सर्टिफिकेट होनी ही चाहिए। हालांकि, यह खबर पूरी तरह से फेक है। पीआईबी ने इसका फैक्ट चेक किया है।

उन्होंने बताया कि यह पूरी तरह से फेक खबर है। यह गलत बताया गया है कि यह यदि वाहन के पास वैध प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड प्रमाण पत्र नहीं है तो दुर्घटना पर विचार नहीं किया जाएगा। पीआईबी ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से कहा कि मोटर बीमा पॉलिसी के तहत दुर्घटना बीमा का दावा करने के लिए वैध पीयूसी प्रमाणपत्र होना अनिवार्य नहीं है। लोगों के बीच गलत जानकारी फैलाई गई है।

It is being claimed that an accident won't be entertained if the vehicle doesn't have valid Pollution control board certificate#PIBFactCheck

◾️This claim is #Fake

◾️Holding a valid PUC Certificate is not mandatory to claim accident insurance under the motor insurance policy pic.twitter.com/jAsNCPi8KI