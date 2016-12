एक कार्यक्रम में भाजपा सांसद और केंद्रीय मंत्री विजय सांपला की मौजूदगी में दलबीर कौर ने भाजपा ज्‍वाइन किया। सांपला ने पार्टी में दलबीर का स्‍वागत किया और उनके संघर्ष के लिए उनकी सराहना भी की।

Story first published: Sunday, December 25, 2016, 17:25 [IST]

English summary

Dalbir Singh, sister of Sarabjit Singh, the Indian farmer who was sentenced to death by a Pakistan court on charges of spying and terrorism, has joined BJP.